Четыре человека погибли из-за пожара в сварочном цеху в Мытищах

При пожаре в сварочном цеху в подмосковных Мытищах погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный ГУ МЧС.

По данным МЧС, пожар произошел вечером 7 мая в двухэтажном здании.

«Найдены тела четырех погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара на 19.20 по мск составляла 225 кв. м, в 20.18 пожар локализован.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о гибели 12 человек в результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске в мае прошлого года.

10 мая 2020 года ночью в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли 12 человек.

Причиной пожара была названа неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры, не было зарегистрировано в качестве хосписа.