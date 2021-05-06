В Белоруссии устроили театрализованную реконструкцию «сожжения деревни» к 9 мая

В Белоруссии в Витебской области на месте деревни Шуневка, сожженной во время нацистской оккупации, организовали «реконструкцию» для школьников, имитирующую сожжение деревни. Об акции сообщается в плане мероприятий ко Дню Победы, опубликованном в газете «Витебские вести».

Сообщается, что «театрализованную историческую реконструкцию» под названием «Помните, люди» организовали для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района Витебской области.

Позже в телеграм-каналах появилось видео, на котором под звуки «стрельбы» люди в нацисткой форме, имитируя иностранную речь, ведут женщин к мемориалу. После этого выходят другие участники в красной одежде и с красными лентами в руках и начинают бегать вокруг женщин. Издание TUT.BY отмечает, что, вероятно, эти движения символизируют пламя.

Деревня Шуневка была сожжена 22 мая 1943 года, тогда погибли 66 жителей, включая стариков и детей. Во время карательной операции «Котбус» нацисты уничтожили десятки белорусских деревень, три из них — вместе с населением. Мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» был открыт на месте сожженной Шуневки в 1983 году.

Ранее в Тверской области отменили парад «малышковых войск» ко Дню Победы, где воспитанники детских садов должны были демонстрировать строевую подготовку.