Путин сообщил, что решение объявить нерабочие дни между майскими праздниками оправдалось
Президент России Владимир Путин сообщил, что решение объявить нерабочие дни между майскими праздниками стало оправданным. По словам главы государства, за это время уровень заражения COVID-19 снизился, передает ТАСС.
«В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — уточнил президент страны во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Голикова отметила, что ситуация с распространением вируса в стране стабилизировалась.
«Несколько слов о текущей эпидситуации. Она <…> стабильна», — подчеркнула она.
6 мая сообщалось, что в России коронавирус подтвердили еще у 7 639 человек. По сведениям оперативного штаба, всего в РФ выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах за весь период пандемии. Как уточнялось, выздоровели 4 472 338 человек.
Кроме того, разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о препарате. В РФПИ выражали надежду, что сертификация российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе завершится в июне.