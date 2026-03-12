Размер шрифта
Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотников

WSJ: Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских БПЛА
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco ведет переговоры о покупке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для защиты месторождений от атак. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, переговоры идут со SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики, способные нейтрализовать беспилотники противника при помощи тарана или взрыва в непосредственной близости от аппарата.

При этом саудовская компания, по словам источников, хочет получить БПЛА раньше правительства и региональных конкурентов, в частности, Катара.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

Ранее Саудовская Аравия сбила девять БПЛА.

 
