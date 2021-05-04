Неизвестный попытался ворваться в штаб-квартиру ЦРУ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ФБР около афроамериканской церкви, где произошло массовое убийство ФБР около афроамериканской церкви, где произошло массовое убийство
ФБР около афроамериканской церкви, где произошло массовое убийство
David Goldman/AP

Неизвестный нарушитель, пытавшийся на машине прорваться в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, был подстрелен сотрудниками ФБР, сообщает вашингтонское отделение федерального бюро в Twitter.

«ФБР изучает [инцидент] со стрельбой с участием сотрудника, который произошел примерно в 18:00 (01.00 МСК) в понедельник, 3 мая. Человек, участвовавший в инциденте <…> у штаб-квартиры ЦРУ <…> вышел из своего автомобиля с оружием», — заявили в ФБР.

По данным ведомства, сотрудники ФБР открыли огонь по неизвестному, он был ранен, захвачен и доставлен в больницу.

«ФБР очень серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, в которых участвуют наши сотрудники и члены оперативной группы. Процесс обзора является тщательным и объективным, он проводится максимально оперативно, учитывая обстоятельства», — дополнили в ФБР.

Злоумышленник пытался прорваться на территорию штаб-квартиры на машине, но был остановлен вооруженной охраной у одного из КПП. Сотрудники служб безопасности ЦРУ некоторое время вели с человеком переговоры, но он отказался уехать. Когда охрана попыталась оттолкнуть машину с дороги, нарушитель покинул ее с оружием в руках, после чего был подстрелен.

Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов Капитолия в Вашингтоне.