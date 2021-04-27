Сумку с человеческими останками нашли в водоеме в Ленобласти

В Ленобласти нашли сумку с человеческими останками в водоеме, сообщает СУ СК России по региону.

«26 апреля 2021 года в водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленинградской области, обнаружены фрагменты тела неустановленного человека, упакованные в хозяйственную сумку», — говорится в публикации на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, обнаруженные останки могут принадлежать женщине 1965 года рождения, которая пропала без вести в апреле 2017 года. К ее убийству может быть причастен мужчина 1991 года рождения, который подозревается по аналогичному уголовному делу в Ростовской области.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Иркутске была обнаружена свалка человеческих останков.