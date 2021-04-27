Благодатный огонь получат 15 храмов Москвы в пасхальную ночь

Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, получат 15 московских храмов в пасхальную ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

Православная Пасха в 2021 году выпала на 2 мая. По традиции, празднование начинается накануне, в субботу.

«В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20.30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь», — говорится в сообщении службы.

В фонде также уточнили, что желающим получить огонь необходимо принести собственную лампаду.

Ранее сообщалось, что лампады с Благодатным огнем из храма Гроба Господня в Иерусалиме будут доставлены на борт самолета посольством России в Израиле — и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же отправится обратно в Москву, чтобы своевременно привезти лампады к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя вечером в субботу, 1 мая.