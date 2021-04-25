Пять человек задержаны по делу об убийстве полицейской во Франции

По делу об убийстве сотрудницы полиции во французской коммуне Рамбуйе были задержаны пять человек. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, передает BFMTV.

Он рассказал, что утром в воскресенье, 25 апреля, был арестован пятый человек. По словам представителя прокуратуры, он приходится кузеном нападавшему.

Как отметил Рикар, среди задержанных – отец нападавшего, пара, у которой он, вероятно, проживал, а также два кузена злоумышленника.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на полицейскую терактом.

В пятницу, 23 апреля, мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.