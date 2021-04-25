Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

В первые две недели мая москвичей ожидает холодная погода. Об этом заявил глава центра «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает телеканал «Звезда».

«Потепления не будет вообще (…). По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время», — заявил он.

По словам синоптика, в Москве дневная температура не превысит +15 градусов и будет сопровождаться скоротечными очаговыми осадками.

Ранее сообщалось, что в европейской части России в ближайшие дни ожидается холодная, хотя и не очень дождливая погода. Температурный фон в предстоящие дни будет ниже климатической нормы. Поэтому синоптикам сложно порадовать россиян оптимистичным прогнозом. Аномальный холод связан с тем, что вместе с юго-западными ветрами в регионы приходят воздушные массы из Арктики.