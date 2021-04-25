В Новосибирске водители маршруток отказались перевозить мужчину с инвалидностью

В Новосибирске прокуратура организовала проверку после появления в соцсетях видео, на котором водители маршруток отказались перевозить мужчину с инвалидностью.

«По сведениям СМИ и пабликов социальных сетей, на площади Калинина в Новосибирске перевозчики (водители 72 и 17 маршрутов) отказали в услуге мужчине-инвалиду», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По факту произошедшего ведомство организовало проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и соблюдения прав инвалидов.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина без ног пытается попасть в маршрутку. По данным очевидцев, мужчина был трезвым, он не мог уехать в течение трех часов. Водители общественного транспорта уезжали с остановки при его попытке войти в салон.