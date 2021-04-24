Эксперты рекомендуют возобновить применение вакцины J&J в США

Экспертный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендовал возобновить использование в стране вакцины от коронавируса нового типа, разработанной компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.

Окончательное решение об использовании препарата будет приниматься с учетом мнения экспертного комитета.

«Преимущества [вакцины] явно перевешивают риск с точки зрения населения и индивидуума», – заявила член комитета и профессор кафедры глобального здравоохранения Вашингтонского университета в Сиэтле Бет Белл.

13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовало временно прекратить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало расследование случаев образования тромбов после применения данного препарата. Впоследствии компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе.