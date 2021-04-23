Словакия может опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия РФ
Антон Демидов
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Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».
По его словам, данный документ будет опубликован.
«Дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — заявил Ленгварский.
Ранее РФПИ призвал Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта.
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