Словакия может опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия РФ

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

По его словам, данный документ будет опубликован.

«Дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — заявил Ленгварский.

Ранее РФПИ призвал Словакию вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта.

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