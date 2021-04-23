В Роспотребнадзоре рассказали, зачем привитым сдавать тест на COVID-19

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Global Look Press

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на коронавирус всех граждан страны и абсолютно не важно, был ли до этого привит человек или нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников», — подчеркнула она.

Кроме того, она отметила, что в данных санитарных требованиях не существует разделения на тех, кто прошел вакцинацию и кто не прошел, они одинаковые для всех, поэтому даже после сделанной прививки необходимо сдавать ПЦР-тест.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что активность вакцинации населения от COVID-19 в стране достаточно высокая.

На 23 апреля 2021 в России зафиксирован 4 736 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки число зараженных не изменилось.