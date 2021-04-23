В Москве в пятницу ожидается до +16°С
Данила Титоренко
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Синоптики рассказали, что в Москве в пятницу, 23 апреля, будет до +16°С. В столице будет облачно, дождь, ожидается гроза, следует из данных Гидрометцентра.
По их информации, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+16°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать +3...+4°С. Будет дуть южный ветер 6-11 м/c.
Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., ночью — 747 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
Ранее в Гидрометцентре раскрыли влияние аномально теплого апреля на природу в России.
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