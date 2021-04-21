Глава ВОЗ положительно оценил широкое использование «Спутника V» по всему миру

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Женеве подтвердил интерес организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

«Тедрос Аданом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19», — указано в заявлении МИД.

В ВОЗ считают необходимым использовать российскую вакцину «Спутник V».

«Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», — резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Меркель назвала нежелательным использование «Спутника V» в ЕС до сертификации.