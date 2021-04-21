Свыше 17 млн детей от 6 до 17 лет включительно получат единовременную выплату в 10 тыс. руб.

Более 17 млн детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно получат выплату в 10 тыс. руб. в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Сегодняшняя выплата, о который сказал президент, единовременная выплата детям школьного возраста. По нашим оценкам, их более 17 млн человек», — уточнил Котяков.

По его словам, выплату организуют по принципу социального казначейства.

«Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно», — добавил глава Минтруда.

Он уточнил, что на данную выплату потребуется порядка 170 млрд руб.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки семьям. В связи с тяжелой ситуацией на рынке труда и снижением реальных располагаемых доходов граждан глава государства предложил также поддержать неполные семьи, где ребенка воспитывает в одиночку мама или папа.

С 2020 года были введены также выплаты на детей от трех до семи лет включительно — от 5650 руб. до 11 300 руб. в месяц.