«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Олакунле Олусегун, который реализовал пенальти на 25-й минуте. Второй мяч нижегородской команды забил Лука Вешнер Тичич, отличившийся на второй компенсированной к первому тайму минуте. Окончательный счет в матче установил Даниил Лесовой на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Игорь Капленков из Москвы.

В турнирной таблице национального первенства обе команды идут в зоне стыковых матчей. «Пари НН» расположился на 14-й позиции, «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку, в активе у обеих команд набрано по 20 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 45 очков.

В следующем туре РПЛ нижегородская команда 21 марта на выезде сыграет с «Краснодаром», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:15 по московскому времени. Самарский клуб 22 числа на своем поле примет казанский «Рубин», начало матча — 16:30 мск.

