Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Власти Германии решили запретить АЗС повышать цены на бензин чаще раза в сутки

Константин Михальчевский/РИА Новости

В Германии разработан законопроект, призванный бороться с необоснованным ростом цен на автомобильное топливо путем ограничения на повышение стоимости бензина и дизеля: операторы заправочных станций смогут увеличивать цены только один раз в сутки — в 12:00, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

За нарушение этого правила предусмотрен крупный штраф — до €100 тысяч. При этом снижать цены в течение дня компании смогут неограниченное количество раз. Помимо этого, власти намерены ужесточить антимонопольное законодательство: теперь при повышении цен нефтяным компаниям придется доказывать объективную обоснованность своих решений.

Правительство ФРГ планирует в ускоренном порядке представить пакет мер депутатам Бундестага и принять его. Yемецкие эксперты уже выражают сомнения в эффективности предлагаемого механизма. По их мнению, операторы заправок могут пойти по пути наименьшего сопротивления и будут устанавливать изначально завышенную цену, которую затем не смогут корректировать в сторону увеличения до конца дня.

На фоне ближневосточного конфликта цены на энергоносители выросли настолько, что жители Германии и Польши начали скупать дешевый бензин в Калининградской области РФ, а Венгрия ввела запрет на экспорт своих энергоресурсов.

Ранее премьер Венгрии спрогнозировал крупнейший энергетический кризис.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!