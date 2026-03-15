Власти Германии решили запретить АЗС повышать цены на бензин чаще раза в сутки

В Германии разработан законопроект, призванный бороться с необоснованным ростом цен на автомобильное топливо путем ограничения на повышение стоимости бензина и дизеля: операторы заправочных станций смогут увеличивать цены только один раз в сутки — в 12:00, сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

За нарушение этого правила предусмотрен крупный штраф — до €100 тысяч. При этом снижать цены в течение дня компании смогут неограниченное количество раз. Помимо этого, власти намерены ужесточить антимонопольное законодательство: теперь при повышении цен нефтяным компаниям придется доказывать объективную обоснованность своих решений.

Правительство ФРГ планирует в ускоренном порядке представить пакет мер депутатам Бундестага и принять его. Yемецкие эксперты уже выражают сомнения в эффективности предлагаемого механизма. По их мнению, операторы заправок могут пойти по пути наименьшего сопротивления и будут устанавливать изначально завышенную цену, которую затем не смогут корректировать в сторону увеличения до конца дня.

На фоне ближневосточного конфликта цены на энергоносители выросли настолько, что жители Германии и Польши начали скупать дешевый бензин в Калининградской области РФ, а Венгрия ввела запрет на экспорт своих энергоресурсов.

Ранее премьер Венгрии спрогнозировал крупнейший энергетический кризис.