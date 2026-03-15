На Западе заявили, что советники Макрона в Москве якобы получили резкий отказ по Украине

Европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Как уточняет издание, советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву и пытались убедить Кремль согласиться дать право голоса европейским союзникам Киева на встречах по мирному урегулированию.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова якобы был примерно таким: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».

До этого в Кремле подтвердили визит представителя Франции в Москву в начале февраля, однако заявили, что «никаких позитивных сигналов» он не принес. Ранее о поездке сообщал Bloomberg — примерно в то же время, когда Эммануэль Макрон объявил о подготовке к возобновлению диалога с Владимиром Путиным. При этом Париж продолжает оказывать помощь Киеву: в последние дни французский лидер гарантировал выделение Украине €90 млрд и пообещал поставки новой системы ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.

 
