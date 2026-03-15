В США отказались гарантировать краткосроный скачок цен на нефть

Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты Америки не гарантируют, что скачок цен на нефть будет краткосрочным. Об этом заявил глава минэнерго США Крис Райт в интервью телеканалу ABC News.

«В войнах не может быть никаких гарантий», — сказал глава ведомства.

Райт добавил, что не может дать прогноз по дальнейшей стоимости нефти. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может продлиться несколько недель. По его окончании прерванные цепочки поставок будут восстановлены, отметил министр.

15 марта Financial Times сообщила, что США не будут вводить новые санкции против российской нефтяной промышленности. По данным издания, американские чиновники уже объявили об этом европейским коллегам. Тем временем в Белом доме обещают вернуть ограничения, которые действовали ранее, но были временно сняты из-за войны на Ближнем Востоке. Однако произойдет это только после стабилизации цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали о дальнейших шагах США в отношении российской нефти.

 
