За минувшие сутки в Москве госпитализированы 977 человек с коронавирусом

Свыше 970 человек с коронавирусной инфекцией были госпитализированы в больницы столицы за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

«Подтверждено 1 988 новых случаев заражения, госпитализировано 977 человек, скончались 58 пациентов», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации оперштаба, еще 1 744 пациента вылечились от коронавируса в городе. Всего число людей, которые вылечились от заболевания, увеличилось до 975 973.

Москвичам напомнили, что при появлении любых симптомов ОРВИ надо оставаться дома и вызывать врача.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — обратились к горожанам в оперативном штабе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. По словам главы города, Москва работает над программой стимуляции вакцинации от коронавируса среди пожилых жителей. Привившиеся пожилые москвичи могли бы получать «целевую поддержку на покупку товаров и услуг», подчеркнул он.