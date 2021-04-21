Соловьев посоветовал Зеленскому говорить напрямую с главами ДНР и ЛНР

Телеведущий Владимир Соловьев оценил обращение украинского президента Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. Свою позицию журналист высказал в эфире авторской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев напомнил, что у России нет войны с Украиной, и призвал Зеленского вести прямые переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«У России нет войны с Украиной. У вас внутриукраинский конфликт. Россия, Франция и Германия являются странами-наблюдателями, гарантом минских соглашений. А вам необходимо вести прямой диалог с руководителями Луганска и Донецка», – заявил журналист.

Кроме того, он счел обращение украинского лидера к российскому коллеге некорректным. Соловьев подчеркнул, что для подготовки встреч глав государств ведется основательная работа, прорабатываются вопросы безопасности и определяется круг вопросов для обсуждения.

«Когда пытаются «забить стрелку» люди, случайно пробравшиеся во власть, говоря «ты приезжай ко мне сюда» <...> так не общаются с президентом великой страны», – добавил телеведущий.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.