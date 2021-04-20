В НАК сообщили, что в 2020 году пресекли 44 теракта

Сотрудники правоохранительных органов за прошлый год смогли предотвратить 44 теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина.

По его словам, за 2020 год на стадии подготовки силовые ведомства пресекли всего 96 нападений, которые планировали злоумышленники.

«Особо отмечу, что пресечено совершение 44 террористических актов», — добавил первый заместитель руководителя аппарата НАК в ходе онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что 55 подпольных оружейников выявлено во время рейда ФСБ по регионам. В общей сложности были изъяты 222 единицы оружия.

Кроме того, ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Как выяснилось, задержанные планировали напасть «на одно из образовательных учреждений города Симферополь» с применением самодельных бомб. Возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму. Личности подозреваемых не разглашаются.