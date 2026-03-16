«Проще всего поливать грязью»: российский экс-футболист о потасовке тренеров ЦСКА и «Балтики»

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Естественно проще всего кого-то поливать грязью, раскритиковать и сказать, что так вести себя неправильно. Нужно понимать, что у всех бывают эмоции, каждый хочет победить. Не все бывают джентльменами на футбольном поле и за его пределами. Я, возможно, когда-то нехорошо сделал будучи футболистом. Поэтому позицию Талалаева я не разделяю», — сказал Дьяков.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

Во время матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее бывший арбитр РПЛ рассказал, как тренеров «Балтики» и ЦСКА накажут за потасовку.