Двух сотрудников газовой службы задержали после взрыва в Нижегородской области

Два сотрудника районной эксплуатационной газовой службы были задержаны после взрыва в доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Как заявили в ведомстве, подозреваемые являются работниками Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, они вели работы по обслуживанию трехэтажного дома.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»)», — уточнили в СК.

Сейчас следователи-криминалисты регионального СК продолжают работать на месте происшествия.

Вечером 19 апреля на третьем этаже многоквартирного дома в поселке Маргуша раздался взрыв. После взрыва произошло частичное обрушение второго и третьего этажей, случился пожар. Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Пострадали восемь человек, включая четырех взрослых и четверых детей. Криминалисты в настоящий момент находятся на месте ЧП, изымается документация. Кроме того, допрашиваются подозреваемые и свидетели.