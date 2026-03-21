Захарова высмеяла слухи о якобы звонках Сийярто Лаврову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения о якобы регулярных звонках министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

«Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова, реагируя на публикацию The Washington Post.

В публикации американской газеты со ссылкой на анонимного европейского чиновника утверждалось, что Сийярто якобы часто связывается с Лавровым во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

До этого Сийярто обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в распространении дезинформации о том, что Россия вмешивается в парламентские выборы в Венгрии на стороне действующего премьер-министра Виктора Орбана. Он подчеркнул, что Киев готов использовать любые средства для достижения своих целей.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля будет избран состав Национального собрания страны, главным оппонентом партии Орбана «Фидес» будет партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Также Орбан и Мадьяр являются кандидатами от своих партий на пост главы венгерского правительства.

Ранее Орбан отреагировал на утверждения о якобы попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии.