В Иране пообещали беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк

Соединенные Штаты столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. Об этом сообщило со ссылкой на военный источник агентство Tasnim в Telegram-канале.

«Если США выполнят свои угрозы военного вторжения на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с беспрецедентным ответом по сравнению с событиями последних 21 дня», — говорится в публикации.

В частности, одним из вариантов действий со стороны Тегерана является создание нестабильной обстановки в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

20 марта политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил «Газете.Ru», что в случае захвата американцами иранского острова Харк в Персидском заливе иранская армия за два часа сможет уничтожить военных США, находящихся там. Он назвал планы Вашингтона по захвату острова «тотальной авантюрой».

Ранее Иран ударил по базе Британии и США в Индийском океане.

 
