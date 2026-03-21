Солистка «Винтажа» оценила танец фаната в зале и взяла его в группу

Певица Плетнева увидела талантливого танцора на концерте и взяла его в тур

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева оценила танец фаната в зале на концерте в Петербурге и взяла его в коллектив. Об этом пишет kp.ru.

В конце декабря в сети завирусился ролик с концерта в одном из городских клубов. Артистка обратила внимание на юношу с телефоном с бегущей строкой «Хочу танцевать вместо танцора», в точности повторяющего движения балета. Она позвала его на сцену и пригласила в тур.

Молодой человек, 21-летний студент Владимир Агеев, признался, что специально готовился к этому случаю, разучивая видео с концертов. Спустя несколько недель ему написали из команды артистки и пригласили на репетиции в Москву. Родные сперва решили, что Владимира пытаются развести мошенники.

«На репетиции меня встретили как родного. Было ощущение, что я в этом коллективе работаю много лет. Анна потрясающая начальница: поделилась со мной разными секретами, как раскрепоститься и не бояться публику», — рассказывает он.

Первое выступление танцора в составе команды прошло на большом шоу в Москве, затем он участвовал в других шоу «Винтажа» и готовится к новым. После первых выступлений Владимир записался в танцевальную студию и в тренажерный зал, чтобы заниматься танцами уже профессионально.

