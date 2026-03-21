Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Солистка «Винтажа» оценила танец фаната в зале и взяла его в группу

Певица Плетнева увидела талантливого танцора на концерте и взяла его в тур
Звук

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева оценила танец фаната в зале на концерте в Петербурге и взяла его в коллектив. Об этом пишет kp.ru.

В конце декабря в сети завирусился ролик с концерта в одном из городских клубов. Артистка обратила внимание на юношу с телефоном с бегущей строкой «Хочу танцевать вместо танцора», в точности повторяющего движения балета. Она позвала его на сцену и пригласила в тур.

Молодой человек, 21-летний студент Владимир Агеев, признался, что специально готовился к этому случаю, разучивая видео с концертов. Спустя несколько недель ему написали из команды артистки и пригласили на репетиции в Москву. Родные сперва решили, что Владимира пытаются развести мошенники.

«На репетиции меня встретили как родного. Было ощущение, что я в этом коллективе работаю много лет. Анна потрясающая начальница: поделилась со мной разными секретами, как раскрепоститься и не бояться публику», — рассказывает он.

Первое выступление танцора в составе команды прошло на большом шоу в Москве, затем он участвовал в других шоу «Винтажа» и готовится к новым. После первых выступлений Владимир записался в танцевальную студию и в тренажерный зал, чтобы заниматься танцами уже профессионально.

Ранее Татьяна Буланова сменила энергосберегающих танцоров на беременных.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
