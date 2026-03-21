Ученые объяснили, как новый закон о русском языке повлияет на бизнес и граждан

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки, обязывающие использовать русский язык в публичной информации для потребителей. Закон должен сделать городскую среду понятнее, однако вызвал вопросы у бизнеса. Эксперты Пермского Политеха объяснили, как новые правила отразятся на бизнесе и повседневной жизни граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Причиной нововведений стал растущий поток заимствований, прежде всего из английского.

«Чрезмерное использование иностранных слов при наличии русских аналогов может угрожать языковой культуре и национальной идентичности. Речь не идет о терминах без перевода — только о случаях, где есть полноценные русские эквиваленты», — объяснила кандидат филологических наук, доцент ПНИПУ Кристина Пермякова.

Юридически изменения опираются на конституционную норму о государственном языке.

«Цель закона — обеспечить доступность информации для всех граждан, включая тех, кто не владеет иностранными языками», — отметил кандидат юридических наук Антон Кудрин.

Поправки касаются всей нерекламной информации для потребителей: вывесок, табличек, указателей и надписей в общественных местах. При этом реклама регулируется отдельным законом и под действие новой нормы не подпадает.

Закон не запрещает заимствования полностью, но требует использовать русские аналоги, если они существуют. Это касается даже слов, давно вошедших в обиход.

«Сегодня основной поток заимствований идет из английского, но появляются и корейские, и японские слова. С 1 марта любое из них может считаться нарушением, если есть русский эквивалент», — рассказала Пермякова.

Эксперты подчеркивают, что закон не направлен на «очищение» языка от всего иностранного.

«Речь идет о балансе: язык должен развиваться, но заимствования должны быть оправданными и уместными», — отметила ученая.

Больше всего нововведение затронет бизнес. Предпринимателям придется менять вывески и навигацию, что повлечет дополнительные расходы. При этом остается правовая неопределенность в отношении брендов.

«Закон не дает однозначного ответа, как применять требования к зарегистрированным товарным знакам. Возможен компромисс в виде дублирования: название на латинице плюс пояснение на русском», — объяснил Кудрин.

По мнению экспертов, паника среди бизнеса частично оправдана, но масштаб последствий будет зависеть от практики применения закона.

При этом для обычных граждан изменения могут оказаться незаметными — или даже полезными.

«Нововведение упростит ориентирование в городской среде, особенно для пожилых людей и тех, кто не знает иностранных языков», — заключил социолог Константин Антипьев.

Однако кардинально изменить речевые привычки закон не сможет.

«В повседневной речи заимствования никуда не исчезнут — язык развивается естественно. Изменения коснутся прежде всего официальной и публичной коммуникации», — отметил эксперт.

