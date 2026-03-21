Маше Распутиной подсказали способ сохранить дом: «Серьезнее, чем семейная ссора»

Певица Маша Распутина обратилась к председателю Верховного суда с просьбой помочь ей сохранить особняк в деревне Таганьково, на который претендует бывшая жена ее мужа. Способ оставить дом в собственности назвал в беседе с aif.ru адвокат Станислав Вершинин.

С Захарова суд взыскал около 70 млн рублей, после чего была введена процедура банкротства. Решающее заседание назначено на 1 апреля 2026 года.

«Если смотреть на [ситуацию] не с эмоциональной, а с юридической точки зрения, всё выглядит серьезнее, чем просто семейная ссора. Основная угроза выселения исходит не от бывшей жены напрямую, а из процедуры банкротства мужа, которую та инициировала», — сказал Вершинин.

Теперь, объяснил он, дом могут включить в конкурсную массу должника. Распутина, продолжил Вершинин, может сохранить дом, если докажет, что недвижимость — ее собственность. Кроме того, особняк может остаться у Распутиной благодаря дочери-инвалиду — Лида имеет инвалидность и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Даже если дом признают совместным, наличие тяжелобольного ребенка будет весомым аргументом для сохранения жилья, сказал он.

При этом, подчеркнул специалист, переезда, скорее всего, не избежать, если не докажут факт личного вложения средств Распутиной. Однако семье в этом случае обязаны предоставить замещающее жилье.

Накануне певица заявляла, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганьково, однако несколько лет назад на недвижимость заявила права Елена Захарова, бывшая жена ее мужа — Виктора Захарова.

