Названа причина «панического спроса» украинцев на гречку

В некоторых супермаркетах и небольших магазинах Киева поредели полки с гречкой, пишет украинское издание «Страна.ua».

Издание опровергло данные о массовой нехватке круп в столичной розничной сети. Однако, по словам экспертов и производителей, ситуация на рынке Украины действительно напряженная.

Так, владелец небольшого магазина «У дома» на севере Киева объяснил, что гречка закончилась, потому что на нее в последние дни спрос увеличился в несколько раз.

«Люди опасаются, что все продукты подорожают из-за резкого взлета цен на топливо и доставку, поэтому пытаются сделать хоть какой-то запас еды пока та еще не так сильно подорожала», — сказал он.

Владелец торговой точки добавил, что ему удалось дозаказать крупы по старым ценам, но в ближайшее время они подорожают на 10%.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой тоже отметил, что на рынке круп «пошел панический спрос». Он сказал, что гречка дорожает и находится в дефиците.

«Нам примерно не хватает до нового урожая 15-20 тонн крупы или трети от потребления. Причина в том, что в прошлом году в Украине сократились площади под гречихой — было засеяно всего порядка 58 тысяч гектар, и получили самый низкий за годы независимости урожай — около 80 тысяч тонн зерна», — объяснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что «ажиотажный спрос» коснулся и дешевого риса, пшеницы, перловки, ячменя и гороха. Их достаточно, но цены будут расти из-за дорогой логистики и на волне нынешнего увеличения продаж.

Накануне украинское издание «Новости.Live» сообщило, что на фоне событий на Ближнем Востоке на Украине отмечают резкий рост цен на продукты. Цена гречки за 1 кг гречки выросла с 33,02 гривны до 52,46 гривны (с $0,7 до $1,1), за 1 кг яблок — с 31,46 до 45,78 гривны (с $0,7 до $1), за 1 кг помидоров — с 123,91 гривны до 167,42 гривны (с $2,7 до $3,7). Кроме того, подорожали говядина и курица — до 404,3 гривны ($9,1) и до 138 гривен ($3,1) за один кг соответственно.

Ранее Лепс посчитал, что гречка стоит тысячу рублей.