«Выигрывать не обязательно»: в Госдуме оценили возвращение Валиевой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила первый соревновательный прокат фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и отметила необходимость возвращения уверенности. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас подготовку она будет выстраивать совершенно иначе. И в данный момент ей очень важно почувствовать уверенность в себе. Выигрывать не обязательно, поверьте, я сама помню, как возвращалась после родов. Главное — именно почувствовать уверенность», — подчеркнула она.

Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Валиева пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещённого препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

