Концерт-возвращение BTS покажут в России

Концерт-возвращение южнокорейской группы BTS покажут в России. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт «The Comeback Live: Arirang» можно увидеть в Москве и Екатеринбурге. В столице показ состоится в Мягком кинотеатре «Отрада» 24 марта. В Екатеринбурге «The Comeback Live: Arirang» представили 21 марта в двух кинотеатрах — «Пассаж синема» и «Гринвич синема», повторные показы запланированы на 22 марта и 4 апреля.

BTS выступили 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом «BTS The Comeback Live: Arirang». Выступление приурочено к выходу нового, первого за почти четыре года, студийного альбома Arirang. На площади собралось более 30 000 зрителей.

