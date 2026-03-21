Концерт-возвращение BTS покажут в России

В российских кинотеатрах 24 марта организуют показ записи концерта BTS
Kim Soo-hyeon/Reuters

Концерт-возвращение южнокорейской группы BTS покажут в России. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт «The Comeback Live: Arirang» можно увидеть в Москве и Екатеринбурге. В столице показ состоится в Мягком кинотеатре «Отрада» 24 марта. В Екатеринбурге «The Comeback Live: Arirang» представили 21 марта в двух кинотеатрах — «Пассаж синема» и «Гринвич синема», повторные показы запланированы на 22 марта и 4 апреля.

BTS выступили 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом «BTS The Comeback Live: Arirang». Выступление приурочено к выходу нового, первого за почти четыре года, студийного альбома Arirang. На площади собралось более 30 000 зрителей.

Накануне в Южной Корее подсчитали, сколько принесет в казну камбэк BTS.

Ранее полицейским Сеула пришлось самим перевозить гостей свадьбы из-за концерта BTS.

 
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
