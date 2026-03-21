На Западе заявили о попытках США и Израиля разгадать «тайну» отсутствия Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля — ЦРУ и Моссад — пытаются разгадать «тайну» длительного отсутствия верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике. Об этом пишет Axios.

«У США и Израиля есть разведданные, которые указывают на то, что Моджтаба жив. Например, есть свидетельства того, что иранские официальные лица пытались организовать с ним личные встречи (безуспешно из соображений безопасности)», — говорится в материале.

В ходе специальных брифингов представителей разведслужб для президента США Дональда Трампа несколько раз поднимался вопрос о «тайне» отсутствия иранского лидера. По словам неназванного американского чиновника, команда главы Белого дома по национальной безопасности пытается выяснить, кто на самом деле контролирует ситуацию в Тегеране.

19 марта директор национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей конгресса США заявила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

В СМИ также распространялись слухи о том, что верховный лидер Исламской Республики после ранений был доставлен в Россию для лечения. Посол Ирана в РФ Казем Джалали опроверг эту информацию.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Сейеду Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана.

Ранее замглавы МИД Ирана опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Хаменеи.