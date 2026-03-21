СМИ сообщили о планах США по захвату иранских портов

NBC News: США планируют захват иранских портов для обеспечения судоходства
US Navy via AP

США анализируют несколько сценариев развития ситуации в Иране, среди них — захват иранских портов для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

Как сообщают собеседники телеканала, также рассматривается вариант захвата небольших островов в Персидском заливе с целью уменьшения угроз для проходящих судов.

Кроме того, в числе рассматриваемых стратегий — проведение операции по изъятию высокообогащенного урана из Ирана или использование военных сил для захвата иранских нефтяных объектов. Это могло бы перекрыть важный финансовый канал и заставить иранский режим пойти на уступки, отмечают источники.

При этом уточняется, что ни один из предложенных сценариев не включает масштабное развертывание войск, аналогичное операциям в Ираке или Афганистане.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран пригрозил, что не позволит «даже одному литру нефти» пройти через Ормузский пролив.

 
