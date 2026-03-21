Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В трех российских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация сообщила об отмене ограничений в Домодедово, Жуковском и Калуге
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации сообщили о приостановке полетов в Домодедово и Жуковском в 17:38 мск. Спустя примерно час воздушные гавани возобновили прием и отправку рейсов.

Информация об ограничениях в Калуге появилась в 15:06 мск.

21 марта аэропорт Пулково начал принимать самолеты, летевшие в Москву, в качестве запасного аэродрома. По данным Telegram-канала «78. Новости», утром в авиагавани Санкт-Петербурга приземлились воздушные суда, которые направлялись из Красноярска и Иркутска в Шереметьево.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
