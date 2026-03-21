В трех российских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация сообщила об отмене ограничений в Домодедово, Жуковском и Калуге

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как подчеркнули в ведомстве, данные меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации сообщили о приостановке полетов в Домодедово и Жуковском в 17:38 мск. Спустя примерно час воздушные гавани возобновили прием и отправку рейсов.

Информация об ограничениях в Калуге появилась в 15:06 мск.

21 марта аэропорт Пулково начал принимать самолеты, летевшие в Москву, в качестве запасного аэродрома. По данным Telegram-канала «78. Новости», утром в авиагавани Санкт-Петербурга приземлились воздушные суда, которые направлялись из Красноярска и Иркутска в Шереметьево.

