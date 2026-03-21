Петербуржца обвинили в публичных призывах к терактам

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, который обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. Арест продлится до 19 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе судов города.

Следствие предварительно установило, что не позднее 22 июня 2024 года обвиняемый Игорь Плай в ответ на публикацию в одном из Telegram-каналов призвал пользователей мессенджера к совершению террористических актов. Мужчина был задержан 20 марта 2026 года, после чего ему было предъявлено официальное обвинение.

Во время допроса обвиняемый не признал свою вину. На судебном заседании он вместе с адвокатом просил суд отправить под домашний арест, а не под стражу, или наложить запрет на определенные действия. Обвиняемый утверждал, что не совершал преступлений и предположил, что его мобильным телефоном могли воспользоваться другие лица на его рабочем месте.

Тем не менее суд не усмотрел оснований для более мягкой меры пресечения и удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. Теперь фигурант может обжаловать судебное решение в установленном порядке.

Ранее ФСБ задержала сбежавшего от армии иностранца за призывы к терроризму.

 
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
