Стало известно о масштабной эвакуации на Гавайях из-за наводнения

Власти американского штата Гавайи объявили об эвакуации порядка 5,5 тысячи жителей из-за наводнения. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Распоряжение об эвакуации коснулось граждан, дома которых расположены к северу от города Гонолулу. По данным агентства, из-за наводнения, спровоцированного проливными дождями, были повреждены десятки зданий. Власти штата опасаются того, что может прорваться плотина, которая была возведена 120 лет назад.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, в общей сложности ущерб от наводнения может составить более $1 млрд.

В декабре губернатор Вашингтона Боб Фергюсон ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата из-за наводнений. Телеканал ABC сообщал, что более 9 миллионов американцев оказались в районе возможного наводнения.

Летом 2025 года ученые из Пенсильванского университета выяснили, что за последние 75 лет антропогенное изменение климата привело к трехкратному увеличению частоты опасных атмосферных волновых явлений, вызывающих продолжительные волны тепла, засухи и наводнения.

