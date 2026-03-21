Назван неочевидный способ профилактики депрессии

JAD: развитие мышечной силы может помочь предотвратить депрессию
Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к неожиданному выводу: именно мышечная сила, а не выносливость, может играть ключевую роль в защите от депрессии. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Физическая активность давно считается фактором, снижающим риск депрессии, однако механизмы этого влияния оставались не до конца понятными. Исследователи решили разделить два компонента — кардиореспираторную выносливость и мышечную силу — и проверить, какой из них действительно связан с психическим состоянием.

В работе использовали данные более 340 тысяч человек из базы UK Biobank. Чтобы установить причинно-следственные связи, ученые применили метод менделевской рандомизации — он позволяет оценить влияние факторов через генетические особенности, минимизируя влияние образа жизни.

В качестве показателя силы исследователи использовали силу хвата кисти — распространенный и надежный маркер общей мышечной силы. Психическое состояние оценивали по диагнозам и опросникам, включая ключевые симптомы депрессии: сниженное настроение, потерю интереса к жизни, проблемы с концентрацией и изменения аппетита.

Результаты оказались неожиданными. Связи между выносливостью и депрессией обнаружить не удалось. Зато мышечная сила показала устойчивый защитный эффект.

Так, увеличение силы хвата на 0,1 кг на килограмм массы тела снижало риск депрессии примерно на 14%. Более сильные участники также реже сталкивались с отдельными симптомами: вероятность анедонии — утраты удовольствия — снижалась на 21%, а нарушения аппетита — на 44%.

Интересно, что эффект оказался более выраженным у женщин. У них сила была связана со снижением таких симптомов, как подавленное настроение, потеря интереса и проблемы с концентрацией. У мужчин эта связь была менее очевидной.

Почему мышцы влияют на психику, пока до конца не ясно. Одна из гипотез связана с повседневной активностью: снижение силы ухудшает способность справляться с бытовыми задачами, что может усиливать чувство беспомощности и способствовать депрессии. Другая — с биологией: при сокращении мышцы выделяют белки, которые потенциально могут оказывать защитное действие на мозг.

Ранее россиянам рассказали, как повысить свой уровень счастья при помощи гормонов.

 
