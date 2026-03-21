Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС обдумать свои ошибки

Дмитриев рекомендовал чиновникам ЕС и Британии обратиться к метакогниции
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X порекомендовал чиновникам Евросоюза и Великобритании обратиться к метакогниции — высшей форме интеллекта.

«Может быть, бюрократам ЕС и Великобритании стоит попробовать метакогнитивные методы? Проанализировать и исправить ошибки в своем мышлении? ‍Бельгия начинает показывать пример», — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию пользователя соцсети Х о метакогниции — способности размышлять о собственном мышлении, которая считается высшей формой интеллекта.

До этого глава РФПИ заявил, что Европейскому союзу (ЕС) стоит признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство регионального содружества и пересмотреть политику в отношении РФ. Так он отреагировал на публикацию FT Energy о том, что Европе следует уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

Ранее Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для ЕС.

 
