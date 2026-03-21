Акинфеев впервые за 16 лет допустил две результативные ошибки за сезон

Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев впервые за 16 лет допустил две результативные ошибки за один сезон. Об этом пишет Opta Sports в Telegram-канале.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. Единственный гол махачкалинского клуба оформил Гамид Агаларов на 25-й минуте игры после ошибки Акинфеева.

Для голкипера эта результативная ошибка стала второй за сезон после пропущенного мяча от «Ростова» в сентябре 2025 года. Акинфеев допустил более одной результативной ошибки в РПЛ впервые с сезона-2010 — тогда их было четыре.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Армейский клуб поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. Такое же количество баллов у калининградской «Балтики», которая еще не играла свой матч 22-го тура. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее игрокам ЦСКА посоветовали сходить к психологу.

 
