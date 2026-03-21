Полицейским Сеула пришлось самим перевозить гостей свадьбы из-за концерта BTS

Полиции Сеула пришлось самим перевозить гостей одной из свадеб из-за концерта группы BTS на плошади Кванхвамун 21 марта. Об этом сообщают местные СМИ.

Управление полиции южнокорейской столицы приняло решение задействовать полицейские автобусы для перевозки гостей с 15:00 до 16:00 на одном из участков в центре города.

За помощью к организаторам концерта молодожены, свадьба которых оказалась под угрозой, обратились к администрации Сеула — они были обеспокоены тем, поезда метро не будут останавливаться на станциях рядом с площадью, а городские автобусы сменят маршрут. Их гостям, таким образом, пришлось бы пройти пешком до места праздника около 1 км.

После жених и невеста согласились на помощь полицейских.

BTS выступили 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом BTS The Comeback Live: Arirang. Выступление приурочено к выходу нового, первого за почти четыре года, студийного альбома Arirang. На площади собралось более 30 000 зрителей.

Накануне в Южной Корее подсчитали, сколько принесет в казну камбэк BTS.

Ранее стало известно, концерты каких кей-поп-звезд ждут в России.

 
