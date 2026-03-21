Лавров заявил о нерешительности США в урегулировании ситуации на Украине

Лавров: Россия была готова к урегулированию по Украине еще на Аляске
Российская сторона выразила свою готовность к разрешению конфликта вокруг Украины еще во время саммита на Аляске, однако теперь США начали проявлять нерешительность. Об этом в эфире программы «Вспомнить все» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит МИД.

«Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем. Причем мы к этому были готовы еще на Аляске, теперь они начинают «колебаться», — сказал дипломат.

По его словам, американская сторона теперь предлагает изучить возможности для уступок, полагая, что это может открыть новые экономические перспективы для обеих стран.

Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты должны принимать во внимание интересы России и проявлять к ней уважение, выходящее за рамки оценки ее природных ресурсов. Он указал на активные действия Вашингтона, направленные на вытеснение России с международных рынков энергоресурсов. По его мнению, США содействуют процессу «маргинализации России на европейских энергетических рынках», что является частью стремления к установлению глобального доминирования в энергетической сфере.

Ранее глава МИД Швейцарии допустил возобновление переговоров по Украине в Женеве.

 
Министр-бунтарь. Чем известен Янис Варуфакис, под трек о котором танцуют зумеры
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

