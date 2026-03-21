В Москве юношу убедили «задекларировать» украшения под видом воинского учета

В Москве представившийся работником госорганизации мошенник убедил 17-летнего подростка передать курьеру ювелирные украшения на 2 млн руб. Об этом сообщает на сайте столичное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что изначально юношу под предлогом постановки на воинский учет убедили назвать по телефону СМС-код. После нескольких звонков «представителей госорганов» подростку сказали, что его личные данные скомпрометированы и необходимо по видеосвязи показать обстановку квартиры и ценные вещи для их декларирования. В итоге юного жителя столицы убедили отдать курьеру золотые кольца, серьги и другие драгоценности.

После инцидента правоохранители задержали 19-летнего москвича. Он успел сдать полученные ценности в ломбард, а выручку перевел в криптовалюту и отправил подельникам. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут остальных участников мошеннической схемы.

До этого в Москве мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 75-летнюю женщину на 18 млн руб. В прокуратуре отметили, что злоумышленники действовали убедительно, и пенсионерка сама рассказала о своих сбережениях, вложенных в акции крупной компании. Поверив, что после проверки деньги вернут, она дважды снимала средства со счета, упаковывала их как посылки и передавала курьерам.

Ранее школьница выбросила из окна 1 млн рублей «на лечение мамы после ДТП».