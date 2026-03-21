«Физически тяжело»: Овечкин заявил, что футбол сложнее хоккея

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шоу на YouTube-канале FONBET признался, что считает футбол сложнее, чем хоккей.

«И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас – нет, у нас отрезки», — отметил он.

В 2022 году Овечкин принимал участие в матче московского «Динамо» против медиаклуба «Амкал», бело-голубые победили со счетом 5:0, а хоккеист отличился забитым мячом за 11 минут на поле.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Спортсмен также трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

Ранее Овечкин рассказал, кто станет лицом российского хоккея после него.