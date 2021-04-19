Свыше 40 тыс. россиян вывезли из Турции и Танзании

Авиакомпании за три дня, с 15 по 18 апреля, сумели вывезти 39,4 тыс. россиян из Турции и 1,7 тыс. из Танзании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

«Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тысячи пассажиров. Из Танзании 6 рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи наших соотечественников», — заявили в федеральном агентстве.

По данным Росавиации, на период с 15 апреля по 1 июня из Турцию в Россию реализовано свыше 169 тыс. авиабилетов, а из Танзании — 4,7 тыс.

Ранее стало известно, что Росавиация создала оперштаб, чтобы организовать и руководить процессом вывоза россиян из Турции.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

После этого руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что эвакуации граждан Российской Федерации из Танзании и Турции не будет, однако при желании у них будет возможность завершить свои поездки досрочно.