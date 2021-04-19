Москвичам рассказали, когда будет пик пыления аллергенных растений

Пик пыления у березы, ивы, тополя и ясеня обещают в столице в третьей декаде апреля. Об этом сообщает в Telegram-канале комплекс городского хозяйства Москвы.

«Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха. Цветение орешника почти закончилось», — заявили в пресс-службе ведомства.

Москвичей предупредили, что предстоит пик пыления сразу нескольких растений, которые вызывают аллергическую реакцию. К ним относятся береза, ива, тополь, ясень, вяз и клен.

«В соцветиях этих растений образуется много пыльцы. Она мелкая и легкая. Поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния», — добавили в столичном комплексе.

Кроме того, 14 апреля пыльцевой дождь начался в Москве. Ольха растет в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках «Фили», «Царицыно» и других районах.

Ранее ученые рассказали о пользе самоизоляции для аллергиков. По словам аллерголога-иммунолога Института аллергологии и клинической иммунологии Аллы Рыжих, в первую очередь, нет реакции на цветение у людей, которые соблюдают самоизоляцию.