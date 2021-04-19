В МВД призвали россиян не посещать несогласованные акции

Министерство внутренних дел России призывает соотечественников не участвовать в акциях, которые не были согласованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В полиции добавили, что на подобных акциях могут быть «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц».

«Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности», — предупредили в министерстве.

Кроме того, в МВД напомнили о риске заболевания COVID-19 и посоветовали родителям предостеречь от участия в несогласованных мероприятиях подростков.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал не позволить раскачать ситуацию на незаконных акциях. Он обратил внимание, что в России как в правовом государстве четко регламентированы организация и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, президент России Владимир Путин ранее обратился к МВД с поручением оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные протестные акции.