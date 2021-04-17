Подозреваемых в выводе из денежного оборота России 508 млн задержали в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, из денежного оборота РФ злоумышленники вывели 508 млн. рублей, приводит ТАСС заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись», — уточнила Волк.

По сведениям ведомства, итоговая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн. рублей. В результате заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

При обысках следователи нашли и изъяли свыше 100 банковских карт, телефоны и компьютеры. В отношении фигурантов дела избрана подписка о невыезде.

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