Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине заявили, что русский язык подавляет украинский даже на западе страны

Омбудсмен Украины Ивановская: русский язык подавляет украинский во Львове

Русский язык подавляет украинский даже во Львове. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире «Пятого канала».

По ее словам, нейролингвисты должны изучить структуру русского языка, поскольку украинцы «слишком легко его усваивают». В качестве примера Ивановская привела ситуацию во Львове: когда туда переезжают русскоязычные дети, то в процессе общения с ними львовские школьники начинают говорить по-русски, при этом обратного результата не происходит.

Омбудсмен сказала, что русский язык ассоциируется у нее с «наглостью» и «языком силы», поскольку он якобы формирует «вертикальную» модель общения в отличие от украинского, который, по ее утверждению, имеет «горизонтальную структуру».

В конце января Ивановская пожаловалась, что украинцы по-прежнему широко используют русский язык в ситуациях, не регламентированных законодательством. Она подчеркнула, что такая практика недопустима.

В сентябре прошлого года Ивановская заявила, что в стране будут наказывать таксистов, говорящих на русском языке. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч гривен ($82,19 – $123,28), пояснила она.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!