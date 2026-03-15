Русский язык подавляет украинский даже во Львове. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире «Пятого канала».

По ее словам, нейролингвисты должны изучить структуру русского языка, поскольку украинцы «слишком легко его усваивают». В качестве примера Ивановская привела ситуацию во Львове: когда туда переезжают русскоязычные дети, то в процессе общения с ними львовские школьники начинают говорить по-русски, при этом обратного результата не происходит.

Омбудсмен сказала, что русский язык ассоциируется у нее с «наглостью» и «языком силы», поскольку он якобы формирует «вертикальную» модель общения в отличие от украинского, который, по ее утверждению, имеет «горизонтальную структуру».

В конце января Ивановская пожаловалась, что украинцы по-прежнему широко используют русский язык в ситуациях, не регламентированных законодательством. Она подчеркнула, что такая практика недопустима.

В сентябре прошлого года Ивановская заявила, что в стране будут наказывать таксистов, говорящих на русском языке. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч гривен ($82,19 – $123,28), пояснила она.

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.